2020-01-20T11:36:25+03:00
Общество

Почти 30 тысяч учащихся начальной школы из Псковской области обеспечат горячим питанием

Для этого региону потребуется 265 миллионов
Анна БЫСТРОВА
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Все пищеблоки школ региона технически оснащены для приготовления горячих обедов - заверил глава областного комитета по образованию.Все пищеблоки школ региона технически оснащены для приготовления горячих обедов - заверил глава областного комитета по образованию.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Почти 30 тысяч юных псковичей, обучающихся в 1-4 классах школ региона, обуспечат горячим питанием. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, ребята смогут получать полноценные обеды с 1 сентября 2020 года.

Об этом на совещании по итогам послания президента России Владимира Путина заявил глава областного комитета по образованию Александр Седунов. На реализацию этой инициативы регион получит 265 миллионов из федерального бюджета.

- Все пищеблоки в школах технически оснащены для приготовления горячей пищи, - заверил Александр Седунов.

КСТАТИ

На совещании обсудили и федеральные выплаты классным руководителям. Для того, чтобы доплачивать более чем 3,5 тысячам педагогов региона по 5 тысяч, Псковской области потребуется свыше 290 миллионов рублей. При этом в областном бюджете заложены средства на выплаты классным руководителям в размере 1 тысячи. Александр Седунов пообещал, что эту надбавку сохранят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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