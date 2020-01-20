2020-01-20T11:49:06+03:00
Здоровье

Средняя зарплата псковских врачей составляет 52–54 тысячи рублей

В Псковской области планируют изменить систему оплаты труда врачей
Алиса Солнцева
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Псковская область продолжит работу над повышением зарплат медиков.Псковская область продолжит работу над повышением зарплат медиков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Средняя зарплата врачей в Псковской области составляет 52–54 тысячи рублей. Чтобы довести ее до оптимальных показателей региону ежегодно нужны 1,5 миллиарда рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, такие данные 20 января на совещании губернатора привела Марина Гаращенко, председатель регионального комитета по здравоохранению.

Псковская область намерена продолжить работу над повышением зарплат для работников в сфере здравоохранения в соответствии с озвученными президентом задачами.

На программу по привлечению медицинских кадров в бюджете уже предусмотрен 21 миллион рублей: заложены выплаты стипендий студентам ординатуры, предоставление жилья врачам и фельдшерам. Регион в настоящий момент располагает 28 квартирами в районах, которые выделят псковским медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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