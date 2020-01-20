2020-01-20T11:49:50+03:00
Общество

Работать без формализма призвал чиновников губернатор Псковской области

Администрация региона должна быть готова к выполнению поручений президента
Василиса Алексеевна
Поделиться:
Михаил Ведерников.Михаил Ведерников.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Исключить любой формализм в работе призвал чиновников губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

По словам Михаила Ведерникова хорошим знаком является то, что на фоне этой повестки первой точкой в графике поездки спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина оказалась Псковская область.

Регион заручился поддержкой Госдумы в обеспечении жильем детей-сирот и многодетных семей земельными участками, по снижению долговой нагрузки на бюджет региона, а также в проблемных вопросах Себежского национального парка. По итогам рабочего визита спикера Госдумы сформируют перечень поручений.

- Нам предстоит в кратчайшие сроки подготовить нормативно-правовую базу, чтобы жители области смогли бы максимально быстро воспользоваться озвученными мерами поддержки, отметил Михаил Ведерников и подчеркнул, что область должна быть готова к

темпам работы правительства и скорости принятия решений, которые вырастут.

Глава региона сообщил, что Минздрав ждет данные по проблемным вопросам в сфере закупок лекарственных средств, поэтому поручил председателю областного комитета по здравоохранению Марине Гаращенко лично заняться этим вопросом. Кроме этого, предварительно уже просчитано количество получателей выплат на детей от 3 до 7 лет, а к 1 сентября должно быть обеспечено бесплатное горячее питание для школьников. Он обратил внимание участников совещания, что чай с булочкой — это не горячее питание.

- Следствием нашей работы должно стать улучшение качества жизни конкретного человека, — резюмировал Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Маргелова в Пскове снесут продуктовый магазин
Псковская область подготовит перечень необходимого медицинского оборудования
Псковская область получит полмиллиарда на ремонт и оборудование для школ искусств
Работать без формализма призвал чиновников губернатор Псковской области
Средняя зарплата псковских врачей составляет 52–54 тысячи рублей
Почти 30 тысяч учащихся начальной школы из Псковской области обеспечат горячим питанием
1,7 миллиарда рублей необходимо выделить на пособия для псковских детей от 3 до 7 лет
За продажу наркотиков печерянин получил 8,5 лет колонии
Псковское «Торнадо» проведет хоккейный матч с канадским «Скрюэнболтом» в Ледовом дворце
Псковичи предлагают отменить празднование Масленицы
Прокуратура просит псковичей оценить работу ведомства
Крысы атакуют мусорные баки в жилых домах Пскова
Пожилая псковичка получила перелом ребер в городском автобусе
На границе Псковской области обнаружили схрон с тысячами пачек сигарет
При паломническом центре Псково-Печерского монастыря открылся спортивный зал
Говядину неизвестного происхождения не пустили в Псковскую область из Беларуси
Спикер Госдумы: Вопрос упрощения визового режима в Псковской области обсуждаем
Псковская область в приоритетном порядке получит средства на жилье для детей-сирот