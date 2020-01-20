Работать без формализма призвал чиновников губернатор Псковской области

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:49:50+03:00

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Исключить любой формализм в работе призвал чиновников губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

По словам Михаила Ведерникова хорошим знаком является то, что на фоне этой повестки первой точкой в графике поездки спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина оказалась Псковская область.

Регион заручился поддержкой Госдумы в обеспечении жильем детей-сирот и многодетных семей земельными участками, по снижению долговой нагрузки на бюджет региона, а также в проблемных вопросах Себежского национального парка. По итогам рабочего визита спикера Госдумы сформируют перечень поручений.

- Нам предстоит в кратчайшие сроки подготовить нормативно-правовую базу, чтобы жители области смогли бы максимально быстро воспользоваться озвученными мерами поддержки, отметил Михаил Ведерников и подчеркнул, что область должна быть готова к

темпам работы правительства и скорости принятия решений, которые вырастут.

Глава региона сообщил, что Минздрав ждет данные по проблемным вопросам в сфере закупок лекарственных средств, поэтому поручил председателю областного комитета по здравоохранению Марине Гаращенко лично заняться этим вопросом. Кроме этого, предварительно уже просчитано количество получателей выплат на детей от 3 до 7 лет, а к 1 сентября должно быть обеспечено бесплатное горячее питание для школьников. Он обратил внимание участников совещания, что чай с булочкой — это не горячее питание.

- Следствием нашей работы должно стать улучшение качества жизни конкретного человека, — резюмировал Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU