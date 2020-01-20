2020-01-20T11:54:29+03:00
Общество

Псковская область получит полмиллиарда на ремонт и оборудование для школ искусств

Губернатор региона Михаил Ведерников поручил профильным комитетам освоить деньги максимально эффективно
Анна БЫСТРОВА
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В региональных школах искусств появятся новые инструменты и оборудование.В региональных школах искусств появятся новые инструменты и оборудование.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Псковская область получит полмиллиарда рублей из федерального бюджета на ремонт школ искусств и покупку необходимого оборудования для них. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, об этом на совещании по итогам послания президента Федеральному Собранию 20 января сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Глава Псковской области отметил, что профильные комитеты должны максимально эффективно освоить выделенные деньги и для этого расставить приоритеты.

В ответ на это представитель регионального комитета по культуре напомнил, что 90% зданий детских школ искусств Псковской области требуют ремонта. И хотя в минувшем году под флагом осуществления нацпроекта «Культура» учреждения Новоржева, Великих Лук, Себежа и Пскова получили деньги, проблема ещё остаётся актуальной.

В 2020 году средства планируется направить ещё в 6 школ, добавила представитель профильного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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