На улице Маргелова в Пскове снесут продуктовый магазин

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:10:24+03:00

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Торговый павильон, самовольно установленный собственником у дома №9 на улице Генерала Маргелова, постановили снести. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», на сайте администрации города появилось постановление, подписанное Александром Братчиковым, главой администрации.

Продуктовый павильон площадью около 50 квадратных метров предлагают разобрать собственнику в течение 15 дней, иначе управление городского хозяйства будет вынуждено демонтировать незаконную постройку.

К слову, читатели рассказали «Комсомолке», что магазинчик пользовался популярностью у горожан, которые часто заезжали в павильон за весовыми сладостями.

ИСТОЧНИК KP.RU