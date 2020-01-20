2020-01-20T15:58:19+03:00
Общество

В великолукских кинотеатрах опровергли «жуткий ажиотаж» вокруг билетов на фильм «Холоп»

Попасть в кино на одну из самых кассовых российских комедий жители города на Ловати могут без проблем
Егор ТИМОФЕЕВ
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Кадр из фильма «Холоп».Кадр из фильма «Холоп».
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В кинотетрах города Великие Луки опровергли «жуткий ажиотаж» вокруг билетов на российскую комедию «Холоп». Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», один из великолукских порталов пожаловался на то, что на фильм не удаётся попасть из-за отсутствия билетов.

- Нас не пускают на супер-пупер комедию «Холоп» ввиду жуткого ажиотажа и отсутствия билетов (да-да, на фильм до сих пор не попасть). На «Холопа» уже не леем надежды сходить, - пожаловались местные жители в великолукском Telegram-канале.

«Комсомолка» позвонила в кассы великолукских кинотеатров, чтобы прояснить ситуацию.

В одном из трёх кинотеатров города на Ловати фильм «Холоп» не показывают. С двумя другими диалог получился короткий.

- Девушка, билетов предостаточно, - заявили сотрудники кинотеатра «Апельсин» на улице Вокзальной.

Аналогичный ответ на вопрос «есть ли на сегодня билеты на фильм» мы получили и в кинотеатре «Родина» на улице Лизы Чайкиной.

- Билетов сколько хотите. Приходите, покупайте, - ответили там.

КОНКРЕТНО

Кинокартина «Холоп» режиссёра Клима Шипенко — история о избалованном мажоре Грише, которого отец-миллионер решает перевоспитать весьма необычным способом. Большая часть сцен фильм снималась в Новоржевском районе Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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