Администрация Пскова получила штрафы за плохую дорожную разметку

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:06:48+03:00

По обращению депутата прокуратура города и ГИБДД провели проверку и выявили 64 участка с плохой разметкой

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Совместная проверка прокуратуры Пскова и сотрудников ГИБДД показала, что на 64 участках дорог в городе разметка плохо различима либо отсутствует. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили активисты движения «Убитые дороги».

Как рассказали участники движения, в конце ноября 2019 года депутат Госдумы Александр Васильев сообщил в прокуратуру о некачественной дорожной разметке в городе.

- Разметка, которую наносили в прошлом году на городские дороги, совсем не отличалась долговечностью. Например, «зебры» на площади Ленина и улице Гоголя уже через три недели эксплуатации начинали стираться, - отмечают активисты.

Ведомство зафиксировало правонарушения со стороны управления городского хозяйства. Так, прокуратура внесла представление в адрес главы администрации за отсутствие должного контроля со стороны УГХ за качеством работ одного из подрядчиков.

Городской отдел ГИБДД в 2019 году возбудил три дела об административном правонарушении. За два нарушения управление получило штрафы по 100 тысяч рублей, в третьем случае мировой судья ограничился устным замечанием из-за малозначительности правонарушения.

- Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города Пскова, - подчеркнули в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU