До 3 лет тюрьмы грозит невельчанину за хранение наркотиков

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:50:40+03:00

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Лишение свободы сроком до трёх лет грозит жителю города Невеля Псковской области за приобретение и хранение наркотиков. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, во время патрулирования перрона на местной железнодорожной станции у неизвестного мужчины изъяли около 33 граммов запрещённого вещества.

Подозрительный гражданин, которого остановили сотрудники ведомства, оказался 43-летним неработающим местным жителем. В боковом кармане его куртки правоохранители нашли прозрачный пакет с измельчённым веществом зелёного цвета.

После того, как экспертиза заключила, что в найденном пакете наркотики, мужчина сознался, в октябре прошлого года он обнаружил у озера в Псковской области необычное растение. С него нарушитель оборвал листья, измельчил их, намереваясь употребить получившийся наркотик.

Однако осуществить планы злоумышленнику не удалось. Полицейские задержали его.

ИСТОЧНИК KP.RU