В Псковской области отремонтируют 53 воинских захоронения

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:38:39+03:00

Благоустройство захоронений и реставрация памятников продолжатся и после празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На эти цели регион получит более 20 миллионов

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На территории Псковской области отремонтируют и благоустроят 53 воинских захоронения. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, об этом на заседании оргкомитета по реализации в регионе государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» заявила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации региона Елена Тимашова.

На реализацию этой инициативы регион получит свыше 20 миллионов рублей. При этом большую часть суммы (около 18 миллионов) выделят из федерального бюджета. Средства позволят не только благоустроить захоронения, но и установить в регионе 150 памятных знаков.

Имеющиеся памятники в 2020 также реконструируют. На эти цели в бюджете заложено 4 миллиона. В 2021 и 2022 году финансирование реставрационных работ продолжится.

- Всем ветеранам нужно оказать адресную помощь. Кроме того, ни одно захоронение не должно остаться без внимания. Важно, чтобы работа велась и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном уровне, - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам совещания.

ИСТОЧНИК KP.RU