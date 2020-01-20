2020-01-20T17:45:25+03:00
Общество

В Псковской области ветераны получат региональные доплаты в 10 тысяч рублей

Доплата предусмотрена помимо федеральной выплаты в 75 тысяч рублей
Алиса Солнцева
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В бюджете Псковской области предусмотрено 8 миллионов рублей.В бюджете Псковской области предусмотрено 8 миллионов рублей.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Ветераны Псковской области получат к Дню Победы доплаты из регионального бюджета в 10 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, об этом губернатор заявил 20 января на заседании оргкомитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа».

- Это станет хорошей региональной надбавкой к 75 тысячам, о которых говорил президент, - заметил Михаил Ведерников.

Еще в июле 2019 года, когда прорабатывался вопрос поддержки ветеранов ко Дню Победы, глава региона поручил предусмотреть необходимые средства при формировании бюджета на 2020 год.

Кроме того, Михаил Ведерников распорядился доработать документ «О материальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны».

КСТАТИ

Губернатор Псковской области предложил перевести на немецкий язык документы о преступлениях нацистов и их союзников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны, рассекреченные ФСБ в конце прошлого года. Об этом «Комсомолка» рассказывала в статье «75 лет под грифом “секретно”».

ИСТОЧНИК KP.RU

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