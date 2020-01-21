Улицу Кузбасской дивизии в Пскове продлят до Народной

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:49:06+03:00

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В Пскове улицу Кузбасской дивизии продлят от Юбилейной до Народной. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, планируется построить дополнительно 1 километр дороги и обустроить новый участок для транспорта и пешеходов.

По заданию, улицу Кузбасской дивизии продолжит один километр четырехполосной дороги с разделительной полосой, кольцом и шестью примыканиями. Вдоль городской больницы и внутри дворов предусмотрят проезды, на улице обустроят тротуары, парковки, велодорожки, установят светофоры и освещение.

По новому участку поедет общественный транспорт, для него построят две остановки. Кроме того, на улице Кузбасской дивизии расположится вертолетная площадка. Проектно-сметную документацию подготовят к 1 декабря.

На существующем участке улицы Кузбасской дивизии поменяют асфальт и обновят тротуары.

Строительство дополнительного участка дороги обойдется городу в 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU