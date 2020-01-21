2020-01-21T10:36:59+03:00
Здоровье

Псковичи могут пройти диспансеризацию и привиться от гриппа в «Семейном Магните» на улице Труда

На территории ТЦ работает мобильный ФАП
Василиса Алексеева
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Прививка спасет от тяжелого гриппа.Прививка спасет от тяжелого гриппа.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Пскова, профилактические мероприятия проводит псковская городская поликлиника. На мобильном ФАПе (гос. номер В 862 КР 60) все желающие могут сделать прививку против гриппа, пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.

На территории «Семейного Магнита» - Псков, ул.Труда, 37а - фельдшерско-акушерский пункт будет работать с 21 по 25 января с 10.00 до 14.00.

Диспансеризация на выездном ФАПе включает в себя опрос с заполнением анкеты, антропометрию, измерение АД, измерение внутриглазного давления, ЭКГ, выдачу направления на анализы и обследования. Прививки проводятся бесплатно.

Также в городской поликлинике напоминают, что прививка обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Организация вакцинации возможна по месту работы.

КОНКРЕТНО

Телефон приемной главного врача 53-49-42.

Телефон отделения профилактики 53-62-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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