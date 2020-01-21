Псковичи могут пройти диспансеризацию и привиться от гриппа в «Семейном Магните» на улице Труда
Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Пскова, профилактические мероприятия проводит псковская городская поликлиника. На мобильном ФАПе (гос. номер В 862 КР 60) все желающие могут сделать прививку против гриппа, пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.
На территории «Семейного Магнита» - Псков, ул.Труда, 37а - фельдшерско-акушерский пункт будет работать с 21 по 25 января с 10.00 до 14.00.
Диспансеризация на выездном ФАПе включает в себя опрос с заполнением анкеты, антропометрию, измерение АД, измерение внутриглазного давления, ЭКГ, выдачу направления на анализы и обследования. Прививки проводятся бесплатно.
Также в городской поликлинике напоминают, что прививка обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Организация вакцинации возможна по месту работы.
КОНКРЕТНО
Телефон приемной главного врача 53-49-42.
Телефон отделения профилактики 53-62-14.
ИСТОЧНИК KP.RU