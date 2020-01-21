В псковской школе женщина прошла в спортивную раздевалку и напала на подростков
Два административных производства открыли на женщину, ворвавшуюся в спортивную раздевалку для мальчиков в школе и напавшую на подростков. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, в инциденте, случившемся в псковской школе № 24, разбирается полиция и городская администрация.
Как выяснилось, 14 января в школу пришла мать учащейся. Вахтер пропустил женщину, так как она предъявила паспорт и обозначила цель визита – поговорить с преподавателем секции, в которой занимается ее дочь.
Скриншот из видео "ВКонтакте".
Однако намерения у женщины были другие. Она ворвалась в мужскую спортивную раздевалку, где переодевались к уроку восьмиклассники, начала угрожать ребятам, нецензурно выражаться, также родительница применила физическую силу.
Информация о случившемся быстро распространилась: на сайте губернатора Псковской области появилась жалоба, а в соцсетях выложили видеозапись из раздевалки. Причиной агрессии, судя по словам женщины, стал разбитый телефон ее дочери, за который теперь должны ответить подростки. Однако ребята вторят: «Мы даже не знаем, кто ваша дочь».
Учащиеся позвали на помощь педагогов, которые и вывели женщину из учреждения.
Фото: губернатор60.рф.
По поводу этого инцидента 20 января заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов провел совещание, на котором присутствовала Светлана Котова, директор школы. Руководство школы по данному факту обратилось в полицию. В отношении женщины открыли два административных дела по статьям «Хулиганство» и «Причинение имущественного ущерба».
Преподаватели получили выговор за неоперативное реагирование. С возникшей ситуацией разберется муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних. Заместитель главы администрации города Александр Коновалов поручил управлению образования муниципалитета усилить контроль за пропускным режимом в учреждениях образования.
ИСТОЧНИК KP.RU