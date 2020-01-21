В псковской школе женщина прошла в спортивную раздевалку и напала на подростков

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:45:50+03:00

Полиция открыла два дела на псковичку, инцидент обсудили в городской администрации

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Два административных производства открыли на женщину, ворвавшуюся в спортивную раздевалку для мальчиков в школе и напавшую на подростков. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, в инциденте, случившемся в псковской школе № 24, разбирается полиция и городская администрация.

Как выяснилось, 14 января в школу пришла мать учащейся. Вахтер пропустил женщину, так как она предъявила паспорт и обозначила цель визита – поговорить с преподавателем секции, в которой занимается ее дочь.

Скриншот из видео "ВКонтакте".

Однако намерения у женщины были другие. Она ворвалась в мужскую спортивную раздевалку, где переодевались к уроку восьмиклассники, начала угрожать ребятам, нецензурно выражаться, также родительница применила физическую силу.

Информация о случившемся быстро распространилась: на сайте губернатора Псковской области появилась жалоба, а в соцсетях выложили видеозапись из раздевалки. Причиной агрессии, судя по словам женщины, стал разбитый телефон ее дочери, за который теперь должны ответить подростки. Однако ребята вторят: «Мы даже не знаем, кто ваша дочь».

Учащиеся позвали на помощь педагогов, которые и вывели женщину из учреждения.

Фото: губернатор60.рф.

По поводу этого инцидента 20 января заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов провел совещание, на котором присутствовала Светлана Котова, директор школы. Руководство школы по данному факту обратилось в полицию. В отношении женщины открыли два административных дела по статьям «Хулиганство» и «Причинение имущественного ущерба».

Преподаватели получили выговор за неоперативное реагирование. С возникшей ситуацией разберется муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних. Заместитель главы администрации города Александр Коновалов поручил управлению образования муниципалитета усилить контроль за пропускным режимом в учреждениях образования.

ИСТОЧНИК KP.RU