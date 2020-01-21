Первенство по пулевой стрельбе в честь генерала Василия Маргелова пройдет в Пскове
В стрелковом тире центра «Патриот» в Пскове 23 и 24 января пройдет лично-командное Первенство по пулевой стрельбе среди команд общеобразовательных учреждений. Об этом сообщила городская пресс-служба администрации со ссылкой на главного судью соревнований Виктора Павелко.
Турнир проводится в Пскове уже в пятый раз. Он посвящен генералу армии, Герою Советского Союза, командующему Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах Василию Филипповичу Маргелову.
Организаторы ожидают, что в соревновании примут участие около 200 человек - 20 школьных команд, а также спортсмены в возрасте с 12 до 18 лет.
Школьники будут соревноваться в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния пяти метров.
Спортсмены сделают 20 выстрелов из пневматической винтовки и пистолета с расстояния 10 метров.
На Первенстве определят лучшие команды и победителей в личном зачете среди юношей и девушек в каждом упражнении.
КОНКРЕТНО
Как рассказал Виктор Павелко, в Пскове около четырех тысяч человек занимаются пулевой стрельбой в клубе «Юный стрелок». Основной состав — школьники. Каждое соревнование привлекает новых желающих практиковать этот вид спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU