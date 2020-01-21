2020-01-21T10:54:57+03:00
Спорт

Первенство по пулевой стрельбе в честь генерала Василия Маргелова пройдет в Пскове

В турнире примут участие более 200 человек
Василиса Алексеева
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Соревнования пройдут в честь основателя ВДВ.Соревнования пройдут в честь основателя ВДВ.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В стрелковом тире центра «Патриот» в Пскове 23 и 24 января пройдет лично-командное Первенство по пулевой стрельбе среди команд общеобразовательных учреждений. Об этом сообщила городская пресс-служба администрации со ссылкой на главного судью соревнований Виктора Павелко.

Турнир проводится в Пскове уже в пятый раз. Он посвящен генералу армии, Герою Советского Союза, командующему Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах Василию Филипповичу Маргелову.

Организаторы ожидают, что в соревновании примут участие около 200 человек - 20 школьных команд, а также спортсмены в возрасте с 12 до 18 лет.

Школьники будут соревноваться в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния пяти метров.

Спортсмены сделают 20 выстрелов из пневматической винтовки и пистолета с расстояния 10 метров.

На Первенстве определят лучшие команды и победителей в личном зачете среди юношей и девушек в каждом упражнении.

КОНКРЕТНО

Как рассказал Виктор Павелко, в Пскове около четырех тысяч человек занимаются пулевой стрельбой в клубе «Юный стрелок». Основной состав — школьники. Каждое соревнование привлекает новых желающих практиковать этот вид спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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