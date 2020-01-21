В Пыталовском районе нашли массовое захоронение мирных жителей, уничтоженных фашистами

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:23:19+03:00

Среди десяти убитых погребены мать с младенцем и несколько подростков

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Останки солдата и десяти мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны, обнаружили поисковики в Пыталовском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, раскопки проводил отряд «Поиск-97».

Изначально целью поисковиков были могилы двух бойцов Красной армии. На место захоронения у заброшенной деревни Каменка указал лесник. Там волонтеры обнаружили останки бойца, армейские сапоги, пряжку, ремень и часть обмундирования. По предварительному предположению, это молодой связист, погибший в 1944 году.

В этом же раскопе после обрушения одной из его стенок раскрылось массовое захоронение мирных людей. Среди десяти погибших различаются мать с младенцем и несколько подростков.

- Найденные фрагменты останков были хаотично расположены в могиле и имели значительные повреждения, что исключает мысль о том, что поисковики наткнулись на участок деревенского кладбища. Кроме того, на месте захоронения найдено большое количество шрапнели, что только подтверждает версию насильственной смерти людей, – отметил командир отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов.

Останки убитых находятся в Храме Святых Мучеников Бориса и Глеба в деревне Вышгородок Пыталовского района. После экспертиз останки перезахоронят по военной и православной традиций.

Как отмечает Дмитрий Ершов, поиски у деревни Каменка продолжаются. Волонтеры ищут медальон найденного воина, останки другого бойца Красной армии и другие массовые захоронения.

Примерно в 10–15 километрах от Каменки в годы Великой Отечественной войны шли серьезные бои. Там проходила немецкая железная дорога, по которой фашисты снабжали свою армию боеприпасами и продовольствием. Позднее, после Псково-Островской операции, по этой местности советская армия гнала немцев в сторону границы.

ИСТОЧНИК KP.RU