2020-01-21T16:49:13+03:00
Происшествия

22 контрабандных айфона нашли псковские пограничники в вентиляции поезда

В поезде Рига – Москва перевозили смартфоны общей стоимостью 2 миллиона
Максим Дмитриев
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Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Псковской области.Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Псковской области.
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Сотрудники Погрануправления ФСБ вместе с представителями Псковской таможни пресекли ввоз 22 дорогостоящих смартфонов iPhone 11 Pro Max на территорию России. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, партию обнаружили на границе в Себеже.

При осмотре международного поезда Рига – Москва в железнодорожном пункте пропуска «Себеж» пограничники обнаружили 22 телефона, обмотанных тканью и укрытых проводником в вентиляционной пассажирского вагона.

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

По предварительной оценке, стоимость контрабандной партии составляет около 2 миллионов рублей.

Товар изъяли, сотрудники таможни проводят экспертизу в целях принятия соответствующего правового решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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