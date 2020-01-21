22 контрабандных айфона нашли псковские пограничники в вентиляции поезда
Сотрудники Погрануправления ФСБ вместе с представителями Псковской таможни пресекли ввоз 22 дорогостоящих смартфонов iPhone 11 Pro Max на территорию России. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, партию обнаружили на границе в Себеже.
При осмотре международного поезда Рига – Москва в железнодорожном пункте пропуска «Себеж» пограничники обнаружили 22 телефона, обмотанных тканью и укрытых проводником в вентиляционной пассажирского вагона.
Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Псковской области.
По предварительной оценке, стоимость контрабандной партии составляет около 2 миллионов рублей.
Товар изъяли, сотрудники таможни проводят экспертизу в целях принятия соответствующего правового решения.
ИСТОЧНИК KP.RU