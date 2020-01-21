Руководитель следкома поручил проверить информацию о нападении псковички на школьников
Руководитель следственного управления СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня поручил проверить информацию об избиении псковичкой одноклассников ее дочери, учеников псковской школы № 24. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе псковского следкома.
Следователи проверят данные о том, что 14 января 2020 года мама ученицы прошла в спортивную раздевалку школы и ругаясь на подростков не только нецензурно выражалась, но и применила силу.
Процессуальная проверка позволит дать правовую оценку действиям женщины и лицам, ответственным за безопасность детей в школе.
ИСТОЧНИК KP.RU