2020-01-21T17:13:32+03:00
Происшествия

Руководитель следкома поручил проверить информацию о нападении псковички на школьников

По сообщению СМИ об избиении псковских школьников следственный комитет проведет проверку
Максим Дмитриев
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Псковской области. Совещание по этому инциденту прошло в администрации города.Фото: пресс-служба СУ СКР по Псковской области. Совещание по этому инциденту прошло в администрации города.
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Руководитель следственного управления СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня поручил проверить информацию об избиении псковичкой одноклассников ее дочери, учеников псковской школы № 24. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе псковского следкома.

Следователи проверят данные о том, что 14 января 2020 года мама ученицы прошла в спортивную раздевалку школы и ругаясь на подростков не только нецензурно выражалась, но и применила силу.

Процессуальная проверка позволит дать правовую оценку действиям женщины и лицам, ответственным за безопасность детей в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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