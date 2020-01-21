Руководитель следкома поручил проверить информацию о нападении псковички на школьников

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:13:32+03:00

Фото: пресс-служба СУ СКР по Псковской области. Совещание по этому инциденту прошло в администрации города.

Изменить размер текста: A A

Руководитель следственного управления СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня поручил проверить информацию об избиении псковичкой одноклассников ее дочери, учеников псковской школы № 24. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе псковского следкома.

Следователи проверят данные о том, что 14 января 2020 года мама ученицы прошла в спортивную раздевалку школы и ругаясь на подростков не только нецензурно выражалась, но и применила силу.

Процессуальная проверка позволит дать правовую оценку действиям женщины и лицам, ответственным за безопасность детей в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU