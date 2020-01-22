Осмотреть столовые и разработать меню: в Псковской области стартует модернизация системы школьного питания

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:25:00+03:00

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Под руководством вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой в региональной столице прошло первое заседание рабочей группы по модернизации системы школьного питания. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 94% детей из Псковской области обеспечиваются питанием. Средства на это ежегодно поступают из областного бюджета. Однако в 2020 финансирование этого направления увеличится почти на 20 миллионов.

- Необходимо проанализировать ситуацию, чтобы понимать, какой объем средств нам необходимо запросить на федеральном уровне, и сколько нужно будет направить из регионального и муниципальных бюджетов, — очертила первоочередную задачу рабочей группы вице-губернатор.

Чтобы в срок до 1 сентября 2020 года организовать горячее питание для школьников начальных классов, необходимо до 1 февраля провести мониторинг пищеблоков и столовых Псковской области и разработку меню, добавила Вера Емельянова.

КСТАТИ

Лучше всего питание школьников в Псковской области организовано в Локнянском, Красногородском и Невельском районах. Об этом заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

ИСТОЧНИК KP.RU