2020-01-22T09:25:00+03:00
Общество

Осмотреть столовые и разработать меню: в Псковской области стартует модернизация системы школьного питания

До 1 февраля в регионе проведут мониторинг школьных пищеблоков
Анна БЫСТРОВА
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Новое меню для школьников планируют составлять при помощи их родителей.Новое меню для школьников планируют составлять при помощи их родителей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Под руководством вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой в региональной столице прошло первое заседание рабочей группы по модернизации системы школьного питания. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 94% детей из Псковской области обеспечиваются питанием. Средства на это ежегодно поступают из областного бюджета. Однако в 2020 финансирование этого направления увеличится почти на 20 миллионов.

- Необходимо проанализировать ситуацию, чтобы понимать, какой объем средств нам необходимо запросить на федеральном уровне, и сколько нужно будет направить из регионального и муниципальных бюджетов, — очертила первоочередную задачу рабочей группы вице-губернатор.

Чтобы в срок до 1 сентября 2020 года организовать горячее питание для школьников начальных классов, необходимо до 1 февраля провести мониторинг пищеблоков и столовых Псковской области и разработку меню, добавила Вера Емельянова.

КСТАТИ

Лучше всего питание школьников в Псковской области организовано в Локнянском, Красногородском и Невельском районах. Об этом заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Осмотреть столовые и разработать меню: в Псковской области стартует модернизация системы школьного питания
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