2020-01-22T09:48:37+03:00
Общество

Псковский автобус №30 предлагают пустить по Коммунальной

Жители Запсковья смогут добраться до детской областной и городской больниц без пересадок
Алиса Солнцева
Поделиться:
Жителей просят высказаться по этому поводу.Жителей просят высказаться по этому поводу.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Маршрут городского автобуса № 30 в Пскове предлагают перенести с Рижского проспекта на улицу Коммунальную. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», такое предложение появилось в официальном аккаунте регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству в Instagram.

Измененный маршрут соединит Запсковье, в том числе улицу Юности, с социальными объектами на улице Коммунальной. Добраться до детской областной и городской больниц можно будет без пересадки. Сейчас по этой улице проходит только автобус № 14, соединяющий Любятово и улицу Рокоссовского.

Фото: областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Власти просят горожан высказать свое мнение по этому вопросу в соцсетях: комитет в Instagram, комитет в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
130 нарушений ПДД выявил «Паркон» на улицах Юности и Инженерной в Пскове
Псковский автобус №30 предлагают пустить по Коммунальной
Осмотреть столовые и разработать меню: в Псковской области стартует модернизация системы школьного питания
Губернатор Псковской области: работа «наливаек» не несёт в себе ничего цивилизованного и созидательного
Псковичи просят губернатора пересмотреть проект реконструкции улицы Леона Поземского
Руководитель следкома поручил проверить информацию о нападении псковички на школьников
22 контрабандных айфона нашли псковские пограничники в вентиляции поезда
У торгового центра Fjord Plaza в Пскове появится тротуар
22 января Псковская область попадет в эпицентр шторма
Псковичи делятся фотографиями январских растений
На 8 лет отправится в тюрьму житель Порхова за поджог сожительницы
Анастасьевская часовня в Пскове открылась для посетителей
В Пыталовском районе нашли массовое захоронение мирных жителей, уничтоженных фашистами
Первенство по пулевой стрельбе в честь генерала Василия Маргелова пройдет в Пскове
В псковской школе женщина прошла в спортивную раздевалку и напала на подростков
Псковичи могут пройти диспансеризацию и привиться от гриппа в «Семейном Магните» на улице Труда
Улицу Кузбасской дивизии в Пскове продлят до Народной
В Псковской области ветераны получат региональные доплаты в 10 тысяч рублей
В Псковской области отремонтируют 53 воинских захоронения
До 3 лет тюрьмы грозит невельчанину за хранение наркотиков