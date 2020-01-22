Псковский автобус №30 предлагают пустить по Коммунальной

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:48:37+03:00

Жители Запсковья смогут добраться до детской областной и городской больниц без пересадок

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Маршрут городского автобуса № 30 в Пскове предлагают перенести с Рижского проспекта на улицу Коммунальную. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», такое предложение появилось в официальном аккаунте регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству в Instagram.

Измененный маршрут соединит Запсковье, в том числе улицу Юности, с социальными объектами на улице Коммунальной. Добраться до детской областной и городской больниц можно будет без пересадки. Сейчас по этой улице проходит только автобус № 14, соединяющий Любятово и улицу Рокоссовского.

Фото: областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Власти просят горожан высказать свое мнение по этому вопросу в соцсетях: комитет в Instagram, комитет в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU