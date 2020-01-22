130 нарушений ПДД выявил «Паркон» на улицах Юности и Инженерной в Пскове

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:20:25+03:00

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Более 130 нарушений правил дорожного движения зарегистрировал мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД «Паркон» в Пскове за выходные. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, 130 раз псковичи остановились под знаком 3.27 «Остановка запрещена» на улицах Юности и Инженерной за 2 дня, с 18 по 19 января.

В связи с запуском общественного транспорта на новом участке дороги мобильный комплекс «Паркон» с 18 по 31 января установили на следующем маршруте: по левой стороне по ходу движения от Инженерной, 108/62 до Юности, 15/130 и далее до Звездной, 21 и по тому же участку в обратном направлении.

Водителей просят соблюдать правила остановки и стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU