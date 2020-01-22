2020-01-22T10:20:25+03:00
Общество

130 нарушений ПДД выявил «Паркон» на улицах Юности и Инженерной в Пскове

За выходные более 130 автомобилистов остановились под запрещающим знаком
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству.Фото: региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству.
Изменить размер текста:

Более 130 нарушений правил дорожного движения зарегистрировал мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД «Паркон» в Пскове за выходные. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, 130 раз псковичи остановились под знаком 3.27 «Остановка запрещена» на улицах Юности и Инженерной за 2 дня, с 18 по 19 января.

В связи с запуском общественного транспорта на новом участке дороги мобильный комплекс «Паркон» с 18 по 31 января установили на следующем маршруте: по левой стороне по ходу движения от Инженерной, 108/62 до Юности, 15/130 и далее до Звездной, 21 и по тому же участку в обратном направлении.

Водителей просят соблюдать правила остановки и стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
130 нарушений ПДД выявил «Паркон» на улицах Юности и Инженерной в Пскове
Псковский автобус №30 предлагают пустить по Коммунальной
Осмотреть столовые и разработать меню: в Псковской области стартует модернизация системы школьного питания
Губернатор Псковской области: работа «наливаек» не несёт в себе ничего цивилизованного и созидательного
Псковичи просят губернатора пересмотреть проект реконструкции улицы Леона Поземского
Руководитель следкома поручил проверить информацию о нападении псковички на школьников
22 контрабандных айфона нашли псковские пограничники в вентиляции поезда
У торгового центра Fjord Plaza в Пскове появится тротуар
22 января Псковская область попадет в эпицентр шторма
Псковичи делятся фотографиями январских растений
На 8 лет отправится в тюрьму житель Порхова за поджог сожительницы
Анастасьевская часовня в Пскове открылась для посетителей
В Пыталовском районе нашли массовое захоронение мирных жителей, уничтоженных фашистами
Первенство по пулевой стрельбе в честь генерала Василия Маргелова пройдет в Пскове
В псковской школе женщина прошла в спортивную раздевалку и напала на подростков
Псковичи могут пройти диспансеризацию и привиться от гриппа в «Семейном Магните» на улице Труда
Улицу Кузбасской дивизии в Пскове продлят до Народной
В Псковской области ветераны получат региональные доплаты в 10 тысяч рублей
В Псковской области отремонтируют 53 воинских захоронения
До 3 лет тюрьмы грозит невельчанину за хранение наркотиков