Активисты «Убитых дорог Пскова»: со 100 метров на Юбилейной можно собрать тонну грязи

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:31:12+03:00

Скриншот из видео «Сколько килограммов грязи на наших дорогах?». Активисты собрали грязь с одного метра дороги на псковских улицах и взвесили.

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Больше всего грязи скопилось на дороге на улице Юбилейной в Пскове. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», активисты движения «Убитые дороги Пскова» выяснили, сколько килограммов грязи можно собрать на городских дорогах.

Участники движения посетили несколько городских улиц – Кузнецкую, Юбилейную, Советскую, Чудскую и проспект Энтузиастов. На каждой собрали грязь с одного метра дороги с одной стороны проезжей части и положили на весы.

По подсчетам авторов «эксперимента», в среднем на одном метре дороги в Пскове лежит 2 килограмма грязи. Рекордсменом оказалась улица Юбилейная: маленькие весы не смогли зафиксировать массу собранной грязи, значит, она превысила 10 килограммов.

- Больше всего грязи оказалось на улице Юбилейной – 10 килограммов с одного погонного метра, а это значит, что со 100 метров дороги можно собрать почти тонну грязи, - рассказали в «Убитых дорогах Пскова».

Скриншот из видео «Сколько килограммов грязи на наших дорогах?». На улице Юбилейной грязь закрывает две сплошные.

Плохую уборку дорог общественники связывают с небезопасностью водителей. Грязь, по их мнению, часто закрывает разметку и может стать косвенной причиной аварии. Так, на улице Юбилейной из-за грязи практически не рассмотреть двойную сплошную.

По этому поводу «Убитые дороги Пскова» сняли видеоролик «Сколько килограммов грязи на наших дорогах?».

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ИСТОЧНИК KP.RU