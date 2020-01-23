2020-01-23T16:31:12+03:00
Недвижимость

Активисты «Убитых дорог Пскова»: со 100 метров на Юбилейной можно собрать тонну грязи

Общественники посчитали, сколько грязи скопилось на псковских дорогах
Алиса Солнцева
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Скриншот из видео «Сколько килограммов грязи на наших дорогах?». Активисты собрали грязь с одного метра дороги на псковских улицах и взвесили.Скриншот из видео «Сколько килограммов грязи на наших дорогах?». Активисты собрали грязь с одного метра дороги на псковских улицах и взвесили.
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Больше всего грязи скопилось на дороге на улице Юбилейной в Пскове. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», активисты движения «Убитые дороги Пскова» выяснили, сколько килограммов грязи можно собрать на городских дорогах.

Участники движения посетили несколько городских улиц – Кузнецкую, Юбилейную, Советскую, Чудскую и проспект Энтузиастов. На каждой собрали грязь с одного метра дороги с одной стороны проезжей части и положили на весы.

По подсчетам авторов «эксперимента», в среднем на одном метре дороги в Пскове лежит 2 килограмма грязи. Рекордсменом оказалась улица Юбилейная: маленькие весы не смогли зафиксировать массу собранной грязи, значит, она превысила 10 килограммов.

- Больше всего грязи оказалось на улице Юбилейной – 10 килограммов с одного погонного метра, а это значит, что со 100 метров дороги можно собрать почти тонну грязи, - рассказали в «Убитых дорогах Пскова».

Скриншот из видео «Сколько килограммов грязи на наших дорогах?». На улице Юбилейной грязь закрывает две сплошные.

Скриншот из видео «Сколько килограммов грязи на наших дорогах?». На улице Юбилейной грязь закрывает две сплошные.

Плохую уборку дорог общественники связывают с небезопасностью водителей. Грязь, по их мнению, часто закрывает разметку и может стать косвенной причиной аварии. Так, на улице Юбилейной из-за грязи практически не рассмотреть двойную сплошную.

По этому поводу «Убитые дороги Пскова» сняли видеоролик «Сколько килограммов грязи на наших дорогах?».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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