2020-01-23T16:51:42+03:00
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в смертельном ДТП на улице Инженерной в Пскове

11 января водитель сбил женщину насмерть и скрылся с места аварии
Максим Дмитриев
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
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Полиция задержала водителя, подозреваемого в дорожно-транспортном происшествии на улице Инженерной в Пскове. Авария унесла жизнь пешехода. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Псковская полиция 22 января задержала 35-летнего мужчину, владельца автомобиля «Рено Логан». На машине присутствуют технические повреждения, характерные для ДТП.

Напомним, 11 января 2020 года в 2:40 у дома №62 на улице Инженерной неизвестный водитель сбил пешехода, женщина умерла на месте.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Полиция проводит расследование. Водитель сбил человека насмерть и скрылся с места аварии. За это преступление мужчина может получить от 5 до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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