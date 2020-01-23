Повысить зарплаты, учредить премию и выделить квартиры: Михаил Ведерников встретился с театральными деятелями региона
Работников культуры Псковской области в 2020 году ждет повышение зарплаты, ежемесячные доплаты и учреждение ежегодной театральной премии. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, о мерах стимулирования театральных деятелей региона рассказал губернатор Псковской области сегодня, 23 января.
По мнению Михаила Ведерникова, зарплата работников культуры должна быть не менее 28 тысяч рублей. Также стоит предусмотреть доплату в 5 тысяч рублей ежемесячно за работу на территории Псковской области. Для успешных деятелей культуры губернатор предложил создать единовременную выплату в 25 тысяч рублей, на нее смогут рассчитывать 2-3 человека в год.
Кроме того, в 2020 году в Псковской области должна появиться собственная театральная премия. Губернатор попросил сотрудников культурных учреждений представить варианты сценария премии и продумать нюансы мероприятия.
Молодым семьям актеров из Пскова и Великих Лук Михаил Ведерников выделит двухкомнатные квартиры. Четыре пары получат служебное жилье с возможностью приватизации. Сейчас одна из этих семей ждет ребенка, а другая живет с ребенком в общежитии.
ИСТОЧНИК KP.RU