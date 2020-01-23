В Пскове смонтировали «лежачих полицейских» спустя несколько часов после обращения к губернатору
В Пскове на улице 23 июля появились «лежачие полицейские». Произошло это спустя всего несколько часов после обращения Анны Щербаковой к главе региона Михаилу Ведерникову. В первой половине дня 23 января она побывала у него на приеме, пишет Псковское агентство информации. По итогам встречи губернатор поручил главе администрации Пскова Александру Братчикову до 27 января все необходимые работы выполнить.
«Жители были услышаны властью, – отметила Анна Щербакова. - Очень быстро отреагировал глава администрации Пскова Александр Братчиков. Всегда бы так!».
Уже днем так называемые искусственные неровности уже монтировали на проезжей части.
Проблема, как пояснила женщина, в том, что на улице не так давно был выполнен ремонт, и водители стали превышать скорость. Между тем здесь два садика и две школы. «Перед пешеходными переходами, у школ и детских садов ограничение в 20 км/ч. Однако автолюбители ездили со скоростью около 100 км/ч – дорога с новым асфальтовым покрытием и длиной около 600 метров позволяла», – пояснила Анна Щербакова.
Теперь же «лежачие полицейские» станут препятствием на пути у любителей скорости.
ИСТОЧНИК KP.RU