2020-01-23T20:24:30+03:00
Общество

В Пскове смонтировали «лежачих полицейских» спустя несколько часов после обращения к губернатору

Утром местная жительница пожаловалась на водителей, не соблюдающих ограничение скорости у стен двух школ и двух садиков.
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Пскове "лежачих полицеских" смонтировали через пару часов после жалобы губернатору на нарушителей скоростного режима у зданий двух садиков и двух школ.В Пскове "лежачих полицеских" смонтировали через пару часов после жалобы губернатору на нарушителей скоростного режима у зданий двух садиков и двух школ.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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В Пскове на улице 23 июля появились «лежачие полицейские». Произошло это спустя всего несколько часов после обращения Анны Щербаковой к главе региона Михаилу Ведерникову. В первой половине дня 23 января она побывала у него на приеме, пишет Псковское агентство информации. По итогам встречи губернатор поручил главе администрации Пскова Александру Братчикову до 27 января все необходимые работы выполнить.

«Жители были услышаны властью, – отметила Анна Щербакова. - Очень быстро отреагировал глава администрации Пскова Александр Братчиков. Всегда бы так!».

Уже днем так называемые искусственные неровности уже монтировали на проезжей части.

Проблема, как пояснила женщина, в том, что на улице не так давно был выполнен ремонт, и водители стали превышать скорость. Между тем здесь два садика и две школы. «Перед пешеходными переходами, у школ и детских садов ограничение в 20 км/ч. Однако автолюбители ездили со скоростью около 100 км/ч – дорога с новым асфальтовым покрытием и длиной около 600 метров позволяла», – пояснила Анна Щербакова.

Теперь же «лежачие полицейские» станут препятствием на пути у любителей скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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