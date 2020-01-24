Прокуратура заставила великолукского бизнесмена пересчитать зарплату сотрудникам, работающим по ночам и в праздники
Сотрудники прокуратуры заставили великолукского бизнесмена пересчитать зарплату сотрудникам предприятия, которые работают в ночное время и в праздники. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, нарушения удалось выявить во время проверки соблюдения трудового законодательства.
Представители ведомства выяснили, что местная предпринимательница, занимающаяся розничной торговлей алкогольными напитками в специализированных магазинах, не доплачивала своим сотрудникам за сверхурочную работу. Своими действиями великолучанка нарушала одну из статей трудового кодекса Российской Федерации.
Прокурор города обязал директора немедленно устранить нарушения. А затем ситуацией заинтересовалась и государственная инспекция труда. Постановлением ведомства руководителя предприятия привлекли к административной ответственности. Предпринимательнице назначили штраф в 10 тысяч рублей.
В настоящее время всем сотрудникам предприятия пересчитали заработную плату.
ИСТОЧНИК KP.RU