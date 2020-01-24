Прокуратура заставила великолукского бизнесмена пересчитать зарплату сотрудникам, работающим по ночам и в праздники

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:22:33+03:00

За работу в праздничные дни великолучанам доплатили. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Сотрудники прокуратуры заставили великолукского бизнесмена пересчитать зарплату сотрудникам предприятия, которые работают в ночное время и в праздники. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, нарушения удалось выявить во время проверки соблюдения трудового законодательства.

Представители ведомства выяснили, что местная предпринимательница, занимающаяся розничной торговлей алкогольными напитками в специализированных магазинах, не доплачивала своим сотрудникам за сверхурочную работу. Своими действиями великолучанка нарушала одну из статей трудового кодекса Российской Федерации.

Прокурор города обязал директора немедленно устранить нарушения. А затем ситуацией заинтересовалась и государственная инспекция труда. Постановлением ведомства руководителя предприятия привлекли к административной ответственности. Предпринимательнице назначили штраф в 10 тысяч рублей.

В настоящее время всем сотрудникам предприятия пересчитали заработную плату.

ИСТОЧНИК KP.RU