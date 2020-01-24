4 тысячи тонн рыбы выловили псковские рыбаки за прошлый год

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:32:56+03:00

Больше всего в псковских озерах вылавливают окуня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти весь улов пришелся на Псково-Чудской водоем

Изменить размер текста: A A

Больше 4 тысяч тонн рыбы в 2019 году выловили рыбаки в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе областной администрации.

По подсчетам регионального комитета по природным ресурсам и экологии, практически всю массу рыбы выловили в Псково-Чудском водоеме – 3,8 тысяч тонн. 200 тонн выловили на малых озерах региона.

Больше всего на удочку псковских рыбаков попалось окуня – 1,3 тысячи тонн. Судака выловили 740 тонн, леща – 730 тонн.

Вес выловленной плотвы составил 307 тонн, ряпушки – 277 тонн, снетка – 84 тонны. Остальной улов пришелся на щуку, налима и ерша.

На Псковско-Чудском водоеме промышленным ловом рыбы занимаются 26 предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU