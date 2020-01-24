Пскович погиб при замене колеса грузовика в Тверской области

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:59:52+03:00

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Житель Псковской области погиб, пытаясь заменить колесо у своего грузовика под Тверью. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», подробностями трагедии поделились очевидцы происшествия в сообществе «Подслушано у водителей. Тверь» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл на Старицком шоссе, рядом с поворотом на Климово.

- МАЗ со снятым колесом, погибший и ГИБДД. Что случилось, непонятно, - написал один из проезжавших мимо водителей в социальной сети.

Подробности «Комсомольской правде-Тверь» удалось выяснить у сотрудников УМВД.

Они рассказали, что в дороге у большегруза взорвалось колесо. Автомобилист решил заменить его, однако, во время работ плотное металлическое стопорное кольцо на покрышке лопнуло. Осколок вонзился в шею псковичу.

Мужчина скончался на месте. Погибшему было 64 года, добавили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU