91-летнего псковича и его семью разыскивает племянница в «Жди меня»
91-летнего жителя Пскова Ивана Николаевича Пархомца и его семью разыскивает племянница – Людмила Голуб (девичья фамилия – Пархомец). Об этом «Комсомольская правда – Псков» узнала на сайте проекта «Жди меня», где имя псковича появилось в поисковой базе.
О дяде Людмила Голуб знает следующее: его жену звали Евгения, а дочерей – Тамара и Надежда, жили они в Пскове.
Иван Пархомец родился в 1928 году, его брат и отец обратившейся женщины Павел Николаевич Пархомец родился в 1939 году.
Если вам что-либо известно о разыскиваем, вы можете оставить информацию на сайте проекта «Жди меня».
ИСТОЧНИК KP.RU