2020-01-24T11:17:16+03:00
Общество

91-летнего псковича и его семью разыскивает племянница в «Жди меня»

Семья Ивана Николаевича Пархомца жила в Пскове
Алиса Солнцева
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Фото: pixabay.com. Женщина знает, что жену дяди звали Евгения, а дочерей – Тамара и Надежда.Фото: pixabay.com. Женщина знает, что жену дяди звали Евгения, а дочерей – Тамара и Надежда.
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91-летнего жителя Пскова Ивана Николаевича Пархомца и его семью разыскивает племянница – Людмила Голуб (девичья фамилия – Пархомец). Об этом «Комсомольская правда – Псков» узнала на сайте проекта «Жди меня», где имя псковича появилось в поисковой базе.

О дяде Людмила Голуб знает следующее: его жену звали Евгения, а дочерей – Тамара и Надежда, жили они в Пскове.

Иван Пархомец родился в 1928 году, его брат и отец обратившейся женщины Павел Николаевич Пархомец родился в 1939 году.

Если вам что-либо известно о разыскиваем, вы можете оставить информацию на сайте проекта «Жди меня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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