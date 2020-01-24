2020-01-24T11:38:03+03:00
Общество

В Дно появился пункт приёма «Добрых крышечек»

Жителей района приглашают сдать пластиковые крышки и помочь детям-сиротам
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: vk.com/rkcdno. Собранные крышки переработают, а вырученные деньги отдадут сиротам.ФОТО: vk.com/rkcdno. Собранные крышки переработают, а вырученные деньги отдадут сиротам.
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В городе Дно Псковской области появился пункт приёма «Добрых крышечек». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Дновском районном культурном центре, где расположился пункт сбора, принести пластиковые крышки с маркировкой «02», «PE-HD» и «HDPE» может любой желающий.

Организаторы принимают крышечки от всех молочных продуктов, воды, соков, кваса, газировки, растительного масла, сгущёнки, детских йогуртов, кетчупа, майонеза, соусов, а также крышки и ручки от 5-литровых канистр. Всё, что удастся собрать, доставят в пункт приёма вторсырья, а затем на завод по переработке пластика в Тверь.

Деньги за собранные крышки переведут в фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам». Цена одной крышки составляет около 7 копеек.

- Дорогие дновцы! Не выбрасывайте крышечки! Приносите их нам! И для кого-то они действительно станут добрыми! - заключили организаторы акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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