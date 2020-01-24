В Псковском театре кукол появились «подвешенные билеты»

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:24:08+03:00

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Псковский театр кукол запустил акцию «Билет в подарок»: вы можете купить билет и оставить его на кассе для тех детей, чьи семьи не могут позволить себе побывать на спектакле. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в учреждении.

«Билет в подарок», или «подвешенный билет» - это подарок незнакомому человеку. Посетитель оплачивает его в кассе и оставляет, на магнитной доске появляется информация о свободном билете. Чтобы пройти на спектакль по «билету в подарок», достаточно просто сказать об этом кассиру.

- В нашем театре существует система льгот, в том числе и посещение спектаклей на благотворительной основе, но наши возможности ограничены, - отмечают в театре и добавляют, что воспользоваться «подвешенным билетом» смогут зрители, у которых не всегда есть возможность купить его самостоятельно. Вы сможете осчастливить детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов, которые увидят своих любимых героев на сцене театра кукол.

ИСТОЧНИК KP.RU