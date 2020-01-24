Ушедших из жизни псковских поэтов и писателей будут вспоминать в Пскове

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:37:39+03:00

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Вечер памяти ушедших псковских литераторов пройдет 27 января в Литературной гостиной псковских писателей.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в псковском региональном отделении Союза писателей России, встреча, посвященная памяти ушедших псковских литераторов, по давней традиции открывает новый сезон в Литературной гостиной.

В прошедшем 2019 году организация понесла тяжелые, невосполнимые утраты: ушли из жизни псковские писатели Александр Бологов, Борис Ильин, Геннадий Тумарев, Ларина Федотова, напомнили в Союзе писателей. 2018 год унёс жизни известной псковской поэтессы Татьяны Гореликовой и прозаика, публициста бывшего настоятеля Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона (Секретарёва). В 2016 году умер Иван Калинин, в 2014 году — Николай Гончаров.

- Этот скорбный список можно продолжать и продолжать. И он будет продолжен на вечере памяти. Кроме произведений авторов, прозвучат рассказы о них, воспоминания коллег, учеников, единомышленников, отметили в организации.

Вечер начнётся с молитвы, зажжётся свеча, которая будет гореть до окончания литературных чтений.

КОНКРЕТНО

Начало вечера в 18 часов 30 минут. Адрес Литературной гостиной - Псков, Рижский пр., 64.

ИСТОЧНИК KP.RU