Контрабандистам, попытавшимся вывезти из Псковской области сигареты на 73 миллиона, грозит тюрьма

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:12:13+03:00

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Группе контрабандистов, которые попытались переправить в Латвию партию сигарет на 73 миллиона рублей, грозит тюрьма. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковской таможни, нарушителей удалось задержать на территории Российской Федерации.

Во время досмотра транспорта на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе сотрудники таможни обратили внимание на фуру. Согласно сопроводительным документам, в ней перевозили щепу и топливные брикеты. Однако служебная собака, которую привлекли для осмотра транспорта, забеспокоилась рядом с большегрузом. Впоследствии оказалось, что за коробками с топливом спрятали почти 2 500 коробок с белорусскими сигаретами.

При детальном пересчёте оказалось, что контрабандисты попытались утаить около 900 тысяч пачек сигарет. Предварительная их стоимость составила 40 миллионов. В дальнейшем эксперты-товароведы оценили сигареты в 73 миллиона рублей.

Теперь злоумышленникам грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU