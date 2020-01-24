Движение на улице Некрасова в Пскове восстановят к двум часам

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:38:11+03:00

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Движение на улице Некрасова в Пскове будет восстановлено в ближайшее время – к двум часам дня. Информация о прекращении движения на Некрасова появилась сегодня днем, об этом сообщили активисты движения «Убитые дороги Пскова». «Комсомольская правда – Псков» обратилась за комментарием в управление городского хозяйства администрации Пскова.

Улицу незаконно перекрыла частная строительная компания, которая проводила аварийные работы на участке дороги у Поганкиных палат. Как отметили в УГХ, компания не согласовала проведение работ с администрацией города и аварийными службами, поэтому прекращение движения на улице Некрасова считается незаконным.

Также в Пскове закрыта улица Кузнецкая от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта. Там проходят работы, связанные с реконструкцией стадиона «Машиностроитель». В данный момент к стадиону проводят коммуникации.

ИСТОЧНИК KP.RU