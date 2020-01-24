2020-01-24T15:26:29+03:00
Общество

На покупку жилья для медиков Псковская область направит ещё 25 миллионов

Для этого в региональный бюджет внесут поправки
Анна БЫСТРОВА
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Выделенные средства помогут медикам из Псковской области решить жилищные проблемы.Выделенные средства помогут медикам из Псковской области решить жилищные проблемы.Фото: Александр ГЛУЗ
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На приобретение жилья для медицинских специалистов Псковская область дополнительно направит из регионального бюджета ещё 25 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение принял глава региона Михаил Ведерников.

Ранее в адрес губернатора поступило обращение от представителей фракции «Единая Россия». Они поделились своими соображениями, касающимися кадрового обеспечения системы здравоохранения в Псковской области.

В ответ на это Михаил Ведерников рассказал, что администрация ведёт планомерную работу по расширению мер соцподдержки и привлечению специалистов в регион.

- В этом году в областном бюджете на приобретение жилья для медицинских специалистов предусмотрено 6,5 млн рублей. Понимаем, что этих средств явно не достаточно. Теперь на эти цели дополнительно будет направлено еще 25 млн рублей, что позволит решить жилищный вопрос большему числу медиков, - добавил губернатор и заметил, что для этого в региональный бюджет внесут необходимые поправки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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