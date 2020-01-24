2020-01-24T16:34:33+03:00
Происшествия

Экс-сотрудник островской колонии отправится в тюрьму за взяточничество и распространение наркотиков

Суд приговорил нарушителя к 4,5 годам тюрьмы
Егор ТИМОФЕЕВ
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Расследование уголовного дела длилось почти 2 года.Расследование уголовного дела длилось почти 2 года.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Бывший сотрудник исправительной колонии города Острова сам отправится в тюрьму за взяточничество и распространение запрещённых предметов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, Островский межрайонный следственный отдел собрал доказательства, достаточные для вынесения приговора.

Следователи установили, что один из младших инспекторов группы надзора отдела безопасности ФКУ исправительной колонии-2 УФСИН России по Псковской области неоднократно злоупотреблял полномочиями. Инцидент, благодаря которому дело в отношении правонарушителя удалось «раскрутить», произошёл 2 марта 2018 года.

В этот день сотрудника колонии поймали во время входа на территорию. При нём оказалась крупная партия гашиша и пять мобильных телефонов с зарядными устройствами. Последовало разбирательство. Следователи подсчитали, что заключенные за различные «услуги» отдали экс-сотруднику колонии около 80 тысяч рублей в качестве взяток.

Суд приговорил жителя города Острова к 4,5 годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Экс-сотрудник островской колонии отправится в тюрьму за взяточничество и распространение наркотиков
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