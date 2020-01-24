Фотовыставка Дарьи Хватковой откроется в Пскове 27 января

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:56:35+03:00

В центре внимания фотографа человек и его эмоции

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Выставка псковского фотографа Дарьи Хватковой откроется в спортивно-развлекательном парке «Простория» 27 января в 19:00. Как рассказала «Комсомольской правде – Псков» Дарья, на выставке будут представлены 38 фотографий – самые насыщенные и эмоциональные кадры за последние 3 года работы фотографа.

Большинство кадров, отобранных для выставки, репортажные. Фотограф пытается запечатлеть человека в момент искреннего переживания сильных эмоций. Это может быть победа или поражение, сострадание или любовь. По мнению автора, экспозиция позволит человеку разглядеть цельный образ города через яркие переживания его жителей.

- Моя любимая картинка и, я считаю, самая сильная – целующаяся пара, на которую смотрит инвалид-колясочник. На его лице интересная эмоция, но ее невозможно определить однозначно. А я и не хочу ничего навязывать зрителю, предлагаю ему самому прочувствовать и понять переживания людей на фото, - поделилась Дарья Хваткова.

Афиша: informpskov.ru.

Фотографии не имеют привязки к конкретным мероприятиям: знание о месте, времени и событии не принесет никакой дополнительной информации, а в некоторых случаях даже собьет с толку. Не всегда внутренняя жизнь человека совпадает с тем, что происходит вокруг. Вокруг может ликовать толпа, а внутри – разворачиваться трагедия.

КОНКРЕТНО

Фотовыставка Дарьи Хватковой откроется 27 января в 19:00 в «Простории» и продлится до 9 февраля. Вход свободный.

КСТАТИ

Дарья Хваткова – фотограф медиахолдинга Псковской области, и снимки Дарьи часто попадают в ленту «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU