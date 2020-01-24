2020-01-24T17:32:49+03:00
Общество

Псковские парламентарии рассмотрят вопрос о надбавке для заслуженных работников

Стимулирующая надбавка составит 5 тысяч рублей
Анна БЫСТРОВА
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Претендовать на надбавку смогут, например, заслуженные работники здравоохранения.Претендовать на надбавку смогут, например, заслуженные работники здравоохранения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На ближайшей сессии псковские парламентарии рассмотрят вопрос о надбавке для заслуженных работников региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, вопрос окажется в центре обсуждения на 39-й сессии регионального парламента, которая намечена на 30 января.

Новшество предусматривает надбавки для работников культуры, а также учителей и врачей. Ранее предложение ввести стимулирующую надбавку за звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области», «Заслуженный деятель искусств Псковской области», а также «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области» внёс губернатор региона Михаил Ведерников.

Поправки в закон «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области» позволят заслуженным работникам указанных сфер претендовать на надбавку в размере 5 тысяч рублей. Если поправки примут, выплату можно будет получить с 2020 года. Деньги будут выплачиваться в рамках средств, уже предусмотренных ранее на оплату труда. В 2021 новую статью расходов включат при формировании регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Псковские парламентарии рассмотрят вопрос о надбавке для заслуженных работников
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