«Экопром» ликвидировал санитарные ямы в Себеже

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:28:46+03:00

Фото: ro-pskov.ru. Мало приятного в такой мусорке у вашего дома.

Изменить размер текста: A A

В Себеже регоператор по обращению с ТКО в Псковской области ликвидировал санитарные ямы на улицах Свободы и Красноармейской. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в компании «Экопром».

Жители этих улиц многие годы выбрасывали мусор в санитарные установки – открытые ямы около своих домов.

- Подобные строения давно не соответствуют современным санитарным нормам и правилам, - рассказали в «Экопроме». - Региональным оператором по обращению с ТКО в постоянном режиме ведется работа по ликвидации подобных строений, давно не соответствующих современным санитарным нормам и правилам.

Фото: ro-pskov.ru.

В январе «Экопром» очистил ямы от мусора и установил контейнеры для сбора ТКО. Мусор будут вывозить с этих улиц по установленному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU