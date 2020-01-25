2020-01-25T09:28:46+03:00
Недвижимость

«Экопром» ликвидировал санитарные ямы в Себеже

На месте не соответствующих санитарным нормам помойкам появились контейнеры
Алиса Солнцева
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Фото: ro-pskov.ru. Мало приятного в такой мусорке у вашего дома.Фото: ro-pskov.ru. Мало приятного в такой мусорке у вашего дома.
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В Себеже регоператор по обращению с ТКО в Псковской области ликвидировал санитарные ямы на улицах Свободы и Красноармейской. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в компании «Экопром».

Жители этих улиц многие годы выбрасывали мусор в санитарные установки – открытые ямы около своих домов.

- Подобные строения давно не соответствуют современным санитарным нормам и правилам, - рассказали в «Экопроме». - Региональным оператором по обращению с ТКО в постоянном режиме ведется работа по ликвидации подобных строений, давно не соответствующих современным санитарным нормам и правилам.

Фото: ro-pskov.ru.

Фото: ro-pskov.ru.

В январе «Экопром» очистил ямы от мусора и установил контейнеры для сбора ТКО. Мусор будут вывозить с этих улиц по установленному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Экопром» ликвидировал санитарные ямы в Себеже
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