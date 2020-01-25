«Экопром» ликвидировал санитарные ямы в Себеже
В Себеже регоператор по обращению с ТКО в Псковской области ликвидировал санитарные ямы на улицах Свободы и Красноармейской. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в компании «Экопром».
Жители этих улиц многие годы выбрасывали мусор в санитарные установки – открытые ямы около своих домов.
- Подобные строения давно не соответствуют современным санитарным нормам и правилам, - рассказали в «Экопроме». - Региональным оператором по обращению с ТКО в постоянном режиме ведется работа по ликвидации подобных строений, давно не соответствующих современным санитарным нормам и правилам.
Фото: ro-pskov.ru.
В январе «Экопром» очистил ямы от мусора и установил контейнеры для сбора ТКО. Мусор будут вывозить с этих улиц по установленному графику.
ИСТОЧНИК KP.RU