Псковичи просят губернатора увеличить количество тренеров в детских спортивных школах

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:53:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Общественник Иван Васильев в очередной раз обратился к псковским властям с просьбой создать дополнительные тренерские ставки в спортивных школах города. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», свое обращение на сайте губернатора пскович адресовал главе города Елене Полонской.

По мнению Ивана Васильева, дети и подростки лишены возможности заниматься спортом «из-за отсутствия тренерских ставок (и соответственно тренеров) в муниципальных спортивных школах города».

Как считает автор обращения, на конец 2019 года было необходимо добавить 30 тренерских ставок, к примеру, по карате, дзюдо, баскетболу.

В апреле 2019 года пскович даже посчитал, в какую сумму обойдется решение этой проблемы – 4 миллиона 140 тысяч рублей в год. Тогда председатель городского комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи ответил, что администрация проанализирует востребованность спортивных секций и вынесет решение по введению дополнительных тренерских ставок в 2020 году. Эту проблему Иван Васильев поднял и на публичных слушаниях по проекту бюджета Пскова на 2020 год.

- Были ли в бюджет города Пскова 2020 года заложены денежные средства на создание 30 тренерских ставок, и созданы ли тренерские ставки в настоящее время? – спрашивает пскович на сайте губернатора в январе этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU