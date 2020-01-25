В Порхове обнаружили очаг бешенства
В зооприюте «Добрый» в Порхове выявили очаг заболевания бешенством. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, губернатор подписал указ о проведении профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации очага бешенства в Порхове.
Неблагополучной территорией объявлена улица Пушкина от дома № 28 до перекрестка с улицей Коминтерна и прилегающие городские улицы.
На этой территории объявлен карантин: запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, выводить и натаскивать собак. Также под запретом отлов диких животных и вывоз собак и кошек.
Карантин в Порхове снимут через два месяца после выявления последнего случая заболевания животных бешенством.
Бешенство передается со слюной при укусе больным животным, вызывает тяжелые необратимые изменения центральной нервной системы и заканчивается летальным исходом.
ИСТОЧНИК KP.RU