2020-01-25T11:31:42+03:00
Общество

В Порхове обнаружили очаг бешенства

В городе объявлен карантин более чем на 2 месяца
Алиса Солнцева
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Очаг бешенства обнаружили в зооприюте.Очаг бешенства обнаружили в зооприюте.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В зооприюте «Добрый» в Порхове выявили очаг заболевания бешенством. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, губернатор подписал указ о проведении профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации очага бешенства в Порхове.

Неблагополучной территорией объявлена улица Пушкина от дома № 28 до перекрестка с улицей Коминтерна и прилегающие городские улицы.

На этой территории объявлен карантин: запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, выводить и натаскивать собак. Также под запретом отлов диких животных и вывоз собак и кошек.

Карантин в Порхове снимут через два месяца после выявления последнего случая заболевания животных бешенством.

Бешенство передается со слюной при укусе больным животным, вызывает тяжелые необратимые изменения центральной нервной системы и заканчивается летальным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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