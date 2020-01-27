Водительское удостоверение можно заменить в МФЦ Пскова

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:17:52+03:00

Теперь замена прав для псковских водителей станет значительно проще и быстрее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В центральном отделе МФЦ Пскова открылось дополнительное окно приема, в котором посетители смогут заменить водительские права. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, новую услугу добавили по просьбам жителей города.

В МФЦ закупили необходимое оборудование и в пилотном режиме запустили дополнительное окно приема. Записаться в МФЦ по-прежнему можно на официальном сайте или в мобильном приложении «Мои документы онлайн» (подробности).

Вскоре услуга появится в Великих Луках, Опочке, Порхове, Дедовичах, Бежаницах, Стругах Красных, Печорах, Острове и Невеле. ГИБДД УМВД России по Псковской области согласовала выдачу удостоверения в этих отделениях МФЦ. В дальнейших планах – сделать услугу доступной во всех отделах Псковской области.

КОНКРЕТНО

Заменить водительские права теперь можно в центральном офисе МФЦ в Пскове по адресу: улица Белинского, 77а.

ИСТОЧНИК KP.RU