2020-01-27T17:17:52+03:00
Общество

Водительское удостоверение можно заменить в МФЦ Пскова

В многофункциональном центре заработало дополнительное окно приема
Максим Дмитриев
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Теперь замена прав для псковских водителей станет значительно проще и быстрее.Теперь замена прав для псковских водителей станет значительно проще и быстрее.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В центральном отделе МФЦ Пскова открылось дополнительное окно приема, в котором посетители смогут заменить водительские права. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, новую услугу добавили по просьбам жителей города.

В МФЦ закупили необходимое оборудование и в пилотном режиме запустили дополнительное окно приема. Записаться в МФЦ по-прежнему можно на официальном сайте или в мобильном приложении «Мои документы онлайн» (подробности).

Вскоре услуга появится в Великих Луках, Опочке, Порхове, Дедовичах, Бежаницах, Стругах Красных, Печорах, Острове и Невеле. ГИБДД УМВД России по Псковской области согласовала выдачу удостоверения в этих отделениях МФЦ. В дальнейших планах – сделать услугу доступной во всех отделах Псковской области.

КОНКРЕТНО

Заменить водительские права теперь можно в центральном офисе МФЦ в Пскове по адресу: улица Белинского, 77а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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