Труп женщины нашли в лесу в Псковском районе
Полиция устанавливает личность погибшей
Труп обнаружили в лесу около деревни Кислово Псковского района.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В лесу под Псковом обнаружили тело женщины. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.
Тело неизвестной нашли вблизи деревни Кислово Псковского района.
Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, впереди процедура опознания. Полиция и следователи устанавливают подробности смерти женщины. Правоохранители отмечают, что назовут имя погибшей в ближайшее время. «Комсомолка» будет уточнять информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU