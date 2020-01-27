Труп женщины нашли в лесу в Псковском районе

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:17:32+03:00

Труп обнаружили в лесу около деревни Кислово Псковского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В лесу под Псковом обнаружили тело женщины. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Тело неизвестной нашли вблизи деревни Кислово Псковского района.

Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, впереди процедура опознания. Полиция и следователи устанавливают подробности смерти женщины. Правоохранители отмечают, что назовут имя погибшей в ближайшее время. «Комсомолка» будет уточнять информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU