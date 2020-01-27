2020-01-27T18:17:32+03:00
Общество

Труп женщины нашли в лесу в Псковском районе

Полиция устанавливает личность погибшей
Максим Дмитриев
Поделиться:
Труп обнаружили в лесу около деревни Кислово Псковского района.Труп обнаружили в лесу около деревни Кислово Псковского района.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В лесу под Псковом обнаружили тело женщины. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Тело неизвестной нашли вблизи деревни Кислово Псковского района.

Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, впереди процедура опознания. Полиция и следователи устанавливают подробности смерти женщины. Правоохранители отмечают, что назовут имя погибшей в ближайшее время. «Комсомолка» будет уточнять информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Труп женщины нашли в лесу в Псковском районе
Водительское удостоверение можно заменить в МФЦ Пскова
Ушла из жизни заместитель прокурора Пскова Марина Яковлева
О псковских крокодилах и кладе Плюшкина расскажут на телеканале «Культура»
Миллион рублей сэкономила Псковская область на госзакупках
Показ фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти», снятого в Псковской области, состоится 30 января
Металлическим забором оградили Насвинскую школу Новосокольнического района
Маршрут и расписание псковского автобуса №30 изменятся с 28 января
В Псковском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Обломки военного самолета Пе-2 нашли поисковики в болоте под Невелем
Плюсовую температуру и дождь прогнозируют в Псковской области 27 января
Псковские боксеры взяли «золото» на международном турнире
Археологи не подтвердили информацию о массовом захоронении жертв фашизма в Пыталовском районе
Ученики «Кванториума» представляют Псковскую область на тематической смене в «Артеке»
Милош Бикович: Люди в Псковской области невероятные, потрясающие, с ними было работать в удовольствие, как праздник
В 400 миллионов рублей обойдется Пскову реконструкция «Таблетки» для театра кукол
Псковские компании участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер»