Псковская полиция раскрыла подпольное казино

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:36:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове правоохранители раскрыли нелегальное казино. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, выявило игорный клуб управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

При силовой операции псковских полицейских, следователей и бойцов ОМОН в казино задержали нескольких человек, а также изъяли имущество и документы.

В помещении нашли 18 игровых автоматов, компьютеры с соответствующими программами, некий «бухгалтерский учет» - таблицу, в которую вписывались имена посетителей и суммы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Полиция возбудила уголовное дело, далее расследованием преступления займется следственный комитет.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Часть 2 статьи 171.2 уголовного кодекса (незаконные организация и проведение азартных игр) предполагает штраф до одного миллиона рублей либо до 4 лет лишения свободы со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU