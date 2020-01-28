Великолучанин 75 раз ударил ножом своего знакомого, затем обокрал и поджог его

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:57:34+03:00

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В Великих Луках перед судом предстанет мужчина за убийство своего знакомого во время застолья, кражу и поджог его имущества. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в великолукской прокуратуре, расследование дела завершено.

Следователи выяснили, что в апреле 2019 года мужчина выпивал у знакомого. Во время беседы между ними возник конфликт, который привел к драке. Обвиняемый повалил жертву на пол, несколько раз ударил по голове стеклянной бутылкой, пока тот не потерял сознание. После этого преступник схватил нож и нанес жертве более 75 ударов ножом в область тела. Когда мужчина умер, убийца забрал себе его мобильный телефон.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник поджег одежду потерпевшего и сбежал.

Уголовное дело по статьям убийство, кража и уничтожение чужого имущества (часть 1 статьи 105, часть 1 статьи 158, часть 2 статьи 167 уголовного кодекса) рассмотрит Великолукский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU