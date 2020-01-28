Поезд Псков – Великие Луки запустят с 1 марта

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:54:52+03:00

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Железнодорожное сообщение между Псковом и Великими Луками появится с 1 марта. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», об этом комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области сообщил в «Инстаграме» губернатора Михаила Ведерникова.

В своем аккаунте глава региона напомнил о том, что в марте в Псковской области восстановят маршрут Псков – Пыталово – Скангали. Подписчики поинтересовались у губернатора, скоро ли поезд соединит областной центр с Великими Луками.

- Запланировано с 1 марта, сейчас прорабатывается расписание, - ответили в комментариях представители комитета по транспорту.

Напомним, в декабре прошлого года Михаил Ведерников и директор Октябрьской железной дороги Владимир Голоскоков обсудили детали. На маршруте предполагают использовать рельсовые автобусы третьего поколения, которые по комфорту не уступают «Ласточке». Время поездки из Пскова в Великие Луки составит 5 часов, поезд будет останавливаться в крупных населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU