2020-01-28T13:09:41+03:00
Недвижимость

500 миллионов рублей не хватает Пскову на уборку города

В городской администрации рассказали, как проходит уборка Пскова
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Подрядчики уже неделю расчищают городские улицы.Подрядчики уже неделю расчищают городские улицы.Фото: Александр ГЛУЗ
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На уборку Пскова в бюджете города предусмотрено недостаточно средств. По подсчетам управления городского хозяйства Пскова, на цикличную уборку города требуется около 700 миллионов рублей, но в бюджете на эти цели заложено только 210 миллионов. Об этом на пресс-конференции 28 января, посвященной уборке дорог и улиц города, рассказал Николай Баринов, начальник управления городского хозяйства Пскова, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Из-за ограниченности в средствах город не может чаще просить подрядчика убирать накопившуюся грязь. Если раз в месяц убирать смёт, то есть песок, грязь, то, к примеру, в августе город может остаться без уборки.

Однако сейчас, несмотря на календарную зиму, в городе началась уборка смёта. Как отметил начальник УГХ, задание подрядчикам администрация дала еще за неделю до нашумевшего «эксперимента» активистов «Убитых дорог» с грязью (подробности).

- На сегодня мы перестроились и разрабатываем графики уборки наших улиц, которые будут вывешены на сайте администрации. Жители города будут понимать, когда и как конкретная улица будет убираться, - заметила Елена Жгут, заместитель главы администрации Пскова.

Кроме того, уборке улиц могут помешать припаркованные автомобили (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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