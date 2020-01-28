Администрация Пскова: уборке улиц мешают припаркованные автомобили

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:10:34+03:00

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Припаркованные вдоль улиц автомобили затрудняют уборку города. Об этом напомнила псковичам Елена Жгут, заместитель главы администрации Пскова. Как передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков» с пресс-конференции 28 января, о том, как проходит уборка дорог, рассказали представители городской власти.

- Мы убираем улицы, но те машины, которые оставляются вдоль улиц, мешают проехать технике. Очень грязная улица Рокоссовского, также Достовалова, но скажите: когда там нет машин? - заметила Елена Жгут и вспомнила недавнюю расчистку улицы Юности для общественного транспорта.

Николай Баринов, начальник управления городского хозяйства Пскова, в свою очередь, уточнил, почему при ремонте дорог не меняются уровень газонов, наклон асфальтового покрытия для предотвращения попадания грязи. Дело в том, что при ремонте улицы УГХ разрабатывает более простое и дешевое техзадание, чем при полной реконструкции.

- Если бы были деньги, мы бы могли разработать хорошее техзадание. Но тогда мы не сможем ремонтировать то количество дорог, которое запланировали, - отметил Николай Баринов.

К слову, после ремонта на улице Юбилейной количество смёта на дороге уменьшилось в 6 раз. Таким образом, реконструкции Леона Поземского, Рижского, Фабрициуса, Юности сделают город значительно чище.

ИСТОЧНИК KP.RU