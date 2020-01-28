2020-01-28T14:00:00+03:00
Здоровье

Капитальный ремонт сделали в Псковской районной больнице

На обновление оборудования учреждению понадобились 65 миллионов рублей
Максим Дмитриев
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Фото: пресс-служба АПО. Современное оборудование поступило в районную больницу в 2019 году.Фото: пресс-служба АПО. Современное оборудование поступило в районную больницу в 2019 году.
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Несколько корпусов и отделений Псковской межрайонной больницы отремонтировали в прошлом году, также учреждение получило новое медицинское оборудование. Об этом «Комсомольской правде-Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Учреждение не ремонтировалось и не оснащалось новым оборудованием больше 35 лет. Хороший ремонт, современное оборудование, новые ФАПы - это возможность качественно и в комфортных условиях предоставлять населению медицинские услуги, - отметила главный врач учреждения Елена Уткина.

В здании поликлиники на улице Школьной отремонтировали фасад и кровлю, работы частично затронули цоколь и входы. Внутри помещения преобразилась регистратура.

Фото: пресс-служба АПО.

Фото: пресс-служба АПО.

На Ленинградском шоссе, 65 отремонтировали весь комплекс зданий: заменили деревянные сооружения, вместо шифера постелили металлочерепицу, обновили козырьки. Кровлю отремонтировали и на здании пищеблока и столовой.

На закупку оборудования для больницы направили более 65 миллионов рублей, также учреждение получило в свое распоряжение два мобильных ФАПа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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