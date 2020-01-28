2020-01-28T15:07:10+03:00
Происшествия

Заведующего отделением великолукской больницы отстранили от должности за коррупцию

Несколько лет пациенты самостоятельно покупали протезы, которые на самом деле оплачивал фонд медицинского страхования
Алиса Солнцева
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Мужчину лишили права заниматься деятельностью в учреждениях медицины на 3 года.Мужчину лишили права заниматься деятельностью в учреждениях медицины на 3 года.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Заведующего травматолого-ортопедическим отделением Великолукской межрайонной больницы осудили за коррупцию. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Следствие выяснило, что руководитель отделения скрывал от пациентов, что дорогостоящие протезы они могут получить бесплатно. Один эндопротез обходился обратившимся в 60-90 тысяч рублей. Несмотря на то, что больные покупали протезы самостоятельно, заведующий все равно обращался за оплатой в фонд обязательного медицинского страхования Псковской области, и присваивал себе выделенные деньги.

У осужденного были пособники – два человека, которые также предстанут перед судом. Незаконную деятельность сотрудники учреждения вели с 2015 по 2018 год.

Великолукский городской суд признал мужчину виновным (по части 1 статьи 285 уголовного кодекса) и лишил его права заниматься административной деятельностью в области здравоохранения на 3 года. Работать хирургом-эндопротезист врач может по-прежнему.

Жертвы мошенничества получили деньги обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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