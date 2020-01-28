Ушла из жизни доцент ПсковГУ Нина Никонова

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:24:22+03:00

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25 января ушла из жизни доцент кафедры европейских языков и культур Нина Кирилловна Никонова. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

Нина Никонова в 1968 году окончила тогда еще Псковский педагогический институт и осталась работать на кафедре английского языка. В 1982 году защитила кандидатскую диссертацию по методике обучения иностранным языкам.

Нина Кирилловна была ведущим специалистом в области иноязычного образования, признанным в профессиональном педагогическом сообществе в России и за рубежом. Подготовила не одно поколение учителей английского языка.

- Всю жизнь Нина Кирилловна беззаветно служила избранному делу, искренне посвящала себя любимой профессии, смело принимала вызовы времени, обладала невероятным трудолюбием. В памяти коллег и студентов Нина Кирилловна останется талантливым ученым, прекрасным педагогом, чутким человеком, Учителем с большой буквы, - рассказали в университете.

Нине Кирилловне Никоновой было 75 лет.

Похороны состоятся на Мироносицком кладбище 30 января в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU